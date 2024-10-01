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Afyonkarahisar'da Durdurulan Tırda 3.6 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Durdurulan Tırda 3.6 Milyon Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir tırı durdurarak yaptıkları aramada 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir tırda yapılan aramada 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüphe üzerine bir tır durduruldu. Ardından emniyet müdürlüğü bahçesine götürülen tırda arama yapıldı. Aramada koliler içerisinde 3 milyon 600 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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