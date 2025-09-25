Afyonkarahisar'da Düğünlerdeki Havaya Ateş Açma Olaylarına Operasyon: 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünlerde silah atmanın önlenmesi ve havaya ateş açan şahıslara yönelik inceleme yaptı. Yapılan soruşturma çerçevesinde değişik marka ve çaplarda 9 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve 186 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa