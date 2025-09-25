Haberler

Afyonkarahisar'da Düğünlerdeki Havaya Ateş Açma Olaylarına Operasyon: 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Düğünlerdeki Havaya Ateş Açma Olaylarına Operasyon: 9 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, düğünlerde silah atılmasını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünlerde silah atmanın önlenmesi ve havaya ateş açan şahıslara yönelik inceleme yaptı. Yapılan soruşturma çerçevesinde değişik marka ve çaplarda 9 ruhsatsız tabanca, 13 şarjör ve 186 adet mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı

Galatasaray'ın yolladığı futbolcu 4 gol birden attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.