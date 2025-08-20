Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açılması Önleniyor

Jandarma ekipleri, düğün ve nişan organizasyonlarında havaya ateş açılmasını önlemek için bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince, düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemek amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde faaliyetleri sürüyor. Bu çerçevede, ilçe jandarma komutanlıkları ve asayiş timleri tarafından güvenlik amaçlı uygulama yapıldı. Düğün ve nişan gibi organizasyonlarda havaya ateş açılmasını önlemeyi amaçlayan ekipler, pankart açtı ve vatandaşlara uyarı broşürleri dağıttı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
