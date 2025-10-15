Haberler

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan Magandalara Operasyon

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan Magandalara Operasyon
Afyonkarahisar'da düğünlerde havaya ateş açan magandalara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 55 silah ele geçirilirken, 22 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan biri tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından düğünlerde silah atılmasını ve suç işlenmesini önlemek maksadıyla Sandıklı ilçesinde operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 16'sı ruhsatlı 25 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız tüfek ve 2 bine yakın mermi ele geçirildi. Olayın ardından 22 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan S.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
