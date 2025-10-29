Haberler

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 7 Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da jandarma, düğünlerde havaya ateş açarak güvenliği tehlikeye atanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda silah ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken operasyonda 7 kişide gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düğün ve eğlencelerde havaya ateş açarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda yapılan aramada 2 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatlı av tüfeği, 48 adet 12 kalibre çapında av tüfeği fişeği ve 3 Adet 6136 sayılı kanun çerçevesinde olduğu değerlendirilen bıçak ele geçirildi. Operasyon sonrası İ.K., İ.D., R.T, O.T., M.K., A.D ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa



