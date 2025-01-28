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Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 13 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Düğünlerde Havaya Ateş Açan 13 Kişi Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'da düğün ve eğlencelerde rastgele havaya ateş açan şahıslara yönelik dron destekli operasyon düzenlendi. 13 kişi gözaltına alınırken, çeşitli ruhsatlı ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da düğün ve eğlencelerde havaya rastgele ateş açan şahıslar, dron destekli operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Çobanlar İlçe Emniyet Amirliğince düğün ve eğlencelerde tabanca ve tüfeklerle havaya ateş açtıkları belirlenen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler dron destekli operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 5 adet bulundurma ruhsatlı tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 250'ye yakın mermi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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