Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş edenler sosyal medyada infiale neden oldu

Afyonkarahisar'da köy muhtarı ve oğlunun yanlarındaki şahıslar ile katıldıkları düğünde havaya ateş ettikleri anları videoya alıp ardından bunu 'hikaye' olarak paylaşmaları sosyal medyada infiale neden oldu.

Olay, Çay ilçesi Koçbeyli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Arif Ayhan, oğlu E.A. ile birlikte bir akrabalarının düğünlerine katıldı. Düğünde gelin alınmasının ardında evin bahçesinden bir anda silah sesleri yükseldi. Aralarında muhtar Ayhan, oğlu E.A. ve akrabalarının olduğu 5 kişi tabancalarına sarılıp havaya ateş açmaya başladı. Muhtarın oğlu E.A. ise bu anları sosyal medyadaki 'hikaye' kısmından 'Yakıyor' başlığı ile paylaştı. Görüntüler sosyal medyada infiale neden olurken, şahısların havaya ateş ettikleri esnada bahçede bulunanların kafalarını yere eğerek korunma çalışmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Ayrıca görgü tanıklarından, görüntülerde gözükmeyen muhtarın da grubun arkasında olduğu ve onlara eşlik ederek havaya ateş açtığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR