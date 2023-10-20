Afyonkarahisar'da düğünde havaya ateş açmaya çalışan şahıs suçüstü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde düğünde havaya ateş açıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bu sırada elinde ruhsatsız tüfek bulunan A.K.F. isimli şahıs jandarma tarafından yakalandı ve cezai işlem uygulandı.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açmaya çalışan bir şahıs suçüstü yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze Salar beldesinde düğünde havaya ateş açıldığı yönünde bilgi alan jandarma ekipleri bölgeye giderek inceleme başlattı. Bu sırada ekiplerin geldiğinden habersiz olan A.K.F. isimli şahıs elinde bulunan ruhsatsız tüfek ile havaya ateş etme hazırlığında iken jandarmaya yakalandı. Gözaltına alınan şahsa ruhsatsız av tüfeği bulundurmak ve taşıma kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandı. - AFYONKARAHİSAR