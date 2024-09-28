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Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da Düğün Eğlencelerinde Havaya Ateş Açan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Afyonkarahisar'da düğün ve eğlencelerde silahla havaya ateş açan 11 kişi, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen düğün ve eğlencelerde havaya ateş açan 11 maganda jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipler geçtiğimiz Nisan ve Mayıs ayları içerisinde Sinanpaşa ilçesine bağlı Bulca köyünde silahla havaya ateş ederek genel güvenliği tehlikeye sokan 11 şüpheli şahsı tespit etti. Ardından şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve bine yakın mermi ele geçirdi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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