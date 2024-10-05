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Afyonkarahisar'da Dört Kişiyi Öldüren Zanlıya Rekor Ceza

Afyonkarahisar'da Dört Kişiyi Öldüren Zanlıya Rekor Ceza
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Afyonkarahisar'da boşanmak üzere olduğu eşi ve ailesinden 3 kişiyi tüfekle öldüren Mert Muharrem Taşkın, mahkeme tarafından iki defa ağırlaştırılmış müebbet ve ek hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 19 Aralık 2023'te meydana geldi.

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz yıl boşanmak üzere olduğu karısı ile ailesinden 3 kişiyi daha tüfekle vurarak öldüren katil zanlısının yargılandığı dava sona erdi. Mahkeme sanık Mert Muharrem Taşkın'ı öldürdüğü 4 kişi için iki defa ağırlaştırılmış müebbet, bir defa müebbet ve 24 yıl hapis cezasına çarptırarak rekor bir ceza verdi.

Olay, geçtiğimiz 19 Aralık 2023'de merkeze bağlı Çıkrık beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, kentte dolmuşçuluk yapan Mert Muharrem Taşkın (26) boşanmak üzere olduğu Hava Nur Şenol Taşkın'ın kaldığı baba evine giderek görüşmek istedi. Burada çıkan tartışmada Taşkın yanında tüfekle açtığı ateş sonrası karısı, kaynanası Cemile Şenol'u, kayınpederi Adem Şenol'u ve anneanne Emine Tanış'ı öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı Mert Muhammet T., merkeze bağlı Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Yaşanan vahşetin ardından Afyonkarahisar 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın dün karar duruşması gerçekleştirildi. Taşkın davaya tutuklu bulunduğu cezaevinden elektronik ortam üzerinden katıldı.

"Katil zanlısı 'pişmanın' dedi"

Mahkemenin karar duruşmasından son sözü sorulan Taşkın, pişman olduğunu söyleyerek, "Keşke böyle bir şey olmasaydı. 4 yaşında oğlum vardır, mağdurdur, bu nedenle tüm maktuller yönünden haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını, en az şekilde ceza verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti son ifadeleri aldıktan sonra sanık Taşkın'a öldürdüğü 4 kişi için iki defa ağırlaştırılmış müebbet, bir defa müebbet ve 24 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına karar verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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