Afyonkarahisar'da Dorse İmalat Atölyesinde Yangın

Afyonkarahisar'da Dorse İmalat Atölyesinde Yangın
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Afyonkarahisar'daki dorse imalat atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni için inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, 2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dorse imalat atölyesi olarak kullanılan iş yerinden dumanlar çıktığını gören çevredeki diğer esnaflar durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangın ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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