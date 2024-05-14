Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Dolmuş Sürücülerine Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimde, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş sürücülerinin araçları yetersiz ve belgeleri eksik çıktı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş sürücülerine yönelik yapılan denetimde ilginç sonuçlar ortaya çıkarken, bazı sürücülerin, araçları yetersiz ve SRC belgesi olmadan kullandıkları ortaya çıktı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Ataköy-Çarşı ve Bayındırlık-Otogar hatlarında çalışan dolmuş şoförlerine yönelik denetim yapıldı. Polis ekipleri tarafından tek tek durdurulan sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Denetimde 192 araç kontrol edilirken, 52 araca ise cezai işlem uygulandı. Yapılan incelemede 6 sürücünün yetersiz ehliyetle dolmuş kullandıkları 16'sının SRC ve 8'nin ise psikoteknik belgesinin olmadığı ortaya çıktı. Sürücülere gerekli cezai işlemlerinin uygulandığı belirtilirken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3.Sayfa Politika Güncel Haberler

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

FETÖ operasyonunda 544 gözaltı! Şüphelilerin çoğu ByLock kullanıcısı çıktı

 Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

Bahçeli, Eurovision 2024'ün şampiyonuna demediğini bırakmadı

 Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

Yargıtay başkanlığına 37'nci tur oylamada 193 oy alan Ömer Kerkez seçildi

 Miçotakis'in 'Terör örgütü' çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu

Miçotakis'in "Terör örgütü" çıkışına müdahale eden Erdoğan'ın Hamas mesajı dünya basınında gündem oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title