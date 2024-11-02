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Afyonkarahisar'da Dolmuş Şoföründen Korkunç Kaza

Afyonkarahisar'da Dolmuş Şoföründen Korkunç Kaza
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Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşıyan dolmuşun geri manevra yaparken iki yabancı uyruklu yolcuyu ezmesi sonucu yaralanmalar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuş şoförü, aracından inen iki yabancı uyruklu yolcuyu ezdi.

Kaza, kent merkezi Paşa Cami Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şehir içi yolcu taşıyan F.T. idaresindeki 03 M 0162 plakalı minibüs, yolcu indirmenin yasak olduğu bir alanda yabancı uyruklu N.I.M. ve S.K.Y.'yi indirdi. Ardından geri manevra yapan sürücü, indirdiği yolcuları aracın altına aldı. Durumu fark eden diğer yolcular sürücüyü uyararak aracı durdurmasını sağladı. Aracın altında kalan 2 şahıs, diğer yolcuların haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumların ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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