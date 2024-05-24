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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförü uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Afyonkarahisar'da dolmuş şoförlüğü yapan bir uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı. Operasyonda başka şahıslar da uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförlüğü yapan uyuşturucu satıcısı, polisin başarılı takibi sonrası peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen M.M.Z.'yi takibe alan ekipler, şahsı 3 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve makasla birlikte yakaladı. M.M.Z. ile birlikte yakalanan B.A., D.Y. ve F.E. isimli şahıslar hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldığı öğrenildi. Kentteki bir dolmuş hattında şoförlük yaptığı öğrenilen M.M.Z.'nin emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kent genelinde torbacıları yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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