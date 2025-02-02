Afyonkarahisar'da Dolmuş Şoförleri Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uydukent-Çarşı Merkez ile Özdilek-Çarşı Merkez arasında çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen dolmuş şoförleri arasında yolcu alma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı, sopalı ve tüfekli kavgaya dönüştü. Dolmuş şoförü, dolmuştan çıkardığı pompalı tüfekle diğer dolmuşçuya ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler kavgada ağır yaralanan 2 kişiyi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, araçlarda mermi kovanı aradı.

Çevrede büyük panik yaşanırken, olayın yaşandığı yolda trafik bir süre polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde sağlandı. Polisin delilleri toplamasının ve incelemelerini tamamlamasının ardından bölgede trafik normal seyrine döndü.

Tüfeğin neden dolmuşta taşındığı belirsizliğini koruyor

Yaşanan olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Olayda kullanılan tüfeğin neden dolmuşta taşındığı ise belirsizliğini koruyor. - AFYONKARAHİSAR