Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada A.Y.T., isimli şahsın 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR