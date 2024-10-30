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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Y.T. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada A.Y.T., isimli şahsın 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Polis Suç

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