Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 5 ayrı suç kaydı bulunan İ.T.'nin 'hakkında başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR