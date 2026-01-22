Haberler

Polis vatandaşın 22 milyon 500 bin TL dolandırılmasının önüne geçti

Afyonkarahisar'da 2025 yılında gerçekleştirilen dört operasyonla dolandırıcılık olaylarında önemli bir başarı elde edildi. 13 şüpheli yakalanırken, 45 dolandırıcılık olayı engellendi ve 22.5 milyon TL'lik mağduriyetin önüne geçildi.

Afyonkarahisar'da 2025 yılında polis tarafından dolandırıcılara yönelik 4 operasyon gerçekleştirildiği ve 45 dolandırıcılık olayında çok sayıda vatandaşın 22 milyon 500 bin TL'lik mağduriyetin önüne geçildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polisin vatandaşların huzur ve güvenliği için yoğun mesai harcadığı kaydedildi. Açıklamada, "Dolandırıcılık konusunda eş zamanlı olarak düzenlenen 4 operasyon sonucunda 13 şüpheli yakalanmış, 11 şahıs tutuklanmıştır. Suç şebekelerine önemli darbeler indirilmiştir. Yüzde 99,2 gibi bir aydınlatma oranı ile dikkat çekici bir başarıya imza atılmıştır. Kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmaya çalışan şahıslara yönelik yürütülen başarılı çalışmalar neticesinde 45 dolandırıcılık olayı engellenerek vatandaşlarımızın toplamda 22 milyon 500 TL mağduriyetlerinin önüne geçilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

