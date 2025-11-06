Afyonkarahisar'da Dolandırıcılara Operasyon: 8 Kişi Gözaltında
Afyonkarahisar merkezli 6 ilde düzenlenen jandarma operasyonunda, telefon dolandırıcılığı yapan 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtıp, hesapların terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırıcılık yapıyordu.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Operasyon Afyonkarahisar merkezli Tunceli, İstanbul, Balıkesir, Mardin, Diyarbakır ve Kocaeli'de gerçekleştirildi. Operasyonda aradıkları kişilere kendilerine hakim ve savcı olarak tanıtıp hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığı yalanıyla dolandırıcılık yapan 8 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslar jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa