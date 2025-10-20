Haberler

Afyonkarahisar'da Devrilen Tırın Sürücüsü Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.A., idaresindeki 63 AIF 440 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
