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Afyonkarahisar'da Devrilen Tır Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Devrilen Tır Kazasında 1 Ölü, 3 Yaralı
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Afyonkarahisar'da bir tırın devrilmesi sonucu otomobilin dorsesine çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen tırın dorsesine çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.Y., yönetimindeki 27 ALF 709 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp ardından yol ortasına devrildi. Bu sırada arkadan gelen N.Ç., idaresindeki 64 KC 777 plakalı otomobil tırın devrilen dorsesine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.Ç., F.O. ve H.O., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan N.Ç., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlanırken, olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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