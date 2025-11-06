Afyonkarahisar'da Devrilen Araçta Can Kaybı Yaşanmadı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp devrilen hafif ticari araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Çay ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 AS 0351 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından bariyerlere çarpıp yol ortasına devrildi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - AFYONKARAHİSAR