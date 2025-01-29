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Afyonkarahisar'da Denetimlerde 18 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Aleti Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Denetimlerde 18 Kişi Yakalandı, Çok Sayıda Suç Aleti Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde kasten öldürme suçundan aranan bir kişi dahil 18 kişi yakalanırken, bıçak, tabanca ve uyuşturucu gibi çeşitli suç aletleri ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanırken, çok sayıda bıçak, tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin farklı noktalarında denetim yapıldı. Denetimde kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil olmak üzere 7 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 11 şahıs olmak üzere toplam 18 şahıs yakalandığı belirtildi. Yapılan denetim sonrası yapılan açıklamada ise "

İl merkezinde farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları adli merciler tarafından tutuklanmış, 1 şüpheli serbest bırakılmış, olaylarda 1 ton inşaat demiri, 1 adet hava kompresörü, 1 adet elektrikli bisiklet, 1 kol saati ve 17 adet tesbih ele geçirilmiştir.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 4 bin 75 şahıs sorgusu, bin 879 araç sorgusu yapılmış, sorgular neticesinde 60 şahsa, 29 araca idari para cezası uygulanmış, 1 aranan araç, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 28 adet bıçak ve 18 adet fişek, 2,6 gr uyuşturucu madde, 7 adet uyuşturucu madde, 19 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ele geçen 28 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 28 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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