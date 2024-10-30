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Afyonkarahisar'da Demir Doğrama Atölyesinde Yangın Ortalığı Sarstı

Afyonkarahisar'da Demir Doğrama Atölyesinde Yangın Ortalığı Sarstı
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Afyonkarahisar'daki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın, kısa sürede 5 dükkanı etkileyerek büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı, olayda ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

Afyonkarahisar'da demir doğrama atölyesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek 5 dükkanı etkilerken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sitede bulunan demir doğrama atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bir anda dükkanı sararken çevre esnafları ise itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık yarım saatlik müdahale sonrası kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangından demir doğrama atölyesi alevlere teslim olurken, yangından toplamda 5 dükkanın etkilendiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar Ekonomi İtfaiye 3-sayfa Yaşam

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