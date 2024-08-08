Afyonkarahisar'da Define Arayan 4 Şahıs Jandarma Tarafından Yakalandı

Afyonkarahisar'da dedektör ve kazma ile define arayan 4 şahıs devriye gezen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Çobanlar ilçesi Sırakapı Mahallesi Beşağıl mevkiinde devriye gezerken, 4 şahsın ellerindeki dedektör ve kazma ile gezdiklerini fark etti. Ardından şahısların yanlarına giden ekipler isimleri C.K., Ü.Ö., H.K. ve F. K., olduğunu tespit etti. Şahısların define aradıkları belirlenirken, şüpheliler sonrasında yanlarında bulunan malzemeler ile birlikte gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR