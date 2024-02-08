Afyonkarahisar'da DEAŞ şüphelilerine operasyon

Suriye'nin Haseki bölgesinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüpheli ile yurda giriş yasağı bulunan 13 kişi polis tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarla Afyonkarahisar'da gözaltına altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da ikamet eden ikamet eden ve Suriye/Haseke bölgesinde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 4 şüpheli şahıs göz atlına alındı. Ayrıca geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olan, haklarında G-87 (Genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı) tahdit kodu bulunan 13 şahıs olmak üzere toplam 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların sorgusu devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR