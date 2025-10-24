Haberler

Afyonkarahisar'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Gözaltında

Afyonkarahisar'da DEAŞ Propagandası Yapan Şahıs Gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen A.E. isimli şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar'da DEAŞ silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde DEAŞ silahlı terör örgütüne müzahir dijital platformlarda faaliyet yürüten ve örgütün propagandasını yapan A.E. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.