Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı

Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 1 şahsı gözaltına aldı. Ekipler ülkede bulunması sakıncalı olduğu belirtilen şahsı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma

Yıllardır mağarada kızlarıyla yaşayan anneden ilginç savunma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor

Gülşen'den sahnede cesur tercih! Dekoltesi belden kalçaya uzanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.