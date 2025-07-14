Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: Bir Gözaltı
Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda örgütle iltisaklı olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu 1 şahsı gözaltına aldı. Ekipler ülkede bulunması sakıncalı olduğu belirtilen şahsı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa