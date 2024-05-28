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Afyonkarahisar'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve TEM Şube müdürlüğü ortaklığında operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda bir dönem DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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