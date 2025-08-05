Afyonkarahisar'da DEAŞ Operasyonu: 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve 1 kişinin tutuklandığı DEAŞ operasyonunun emniyet görüntülerini yayınladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde geçmiş dönemlerde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde bulunan ve halen ideolojik toplantılar düzenleyen yabancı uyruklu 5 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan biri işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, yapılan çalışmada bu şahıslarla irtibatlı oldukları tespit edilen, genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı olduğu tespit edilen 14 şahsın ise sınır dışı edilmek üzere ilgili birime teslim edildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü gerçekleştirilen operasyonunun emniyet görüntülerini yayınladı. Görüntülerde polis ekiplerinin dronla havadan kontrol altına aldıkları adreslere koçbaşları ile kapıları kırarak girip şüphelileri kıskıvrak yakaladıkları görüldü. - AFYONKARAHİSAR