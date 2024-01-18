Afyonkarahisar'da DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak yürütülen çalışmalarda; geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu G.M. isimli şahıs yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerinin yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR