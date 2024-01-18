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Afyonkarahisar'da DEAŞ bağlantılı şahıs yakalandı

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Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan bir şahıs yakalandı. Şahsın sınır dışı edilmesi için işlemler yapılacak.

Afyonkarahisar'da, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ortak yürütülen çalışmalarda; geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında genel güvenlik nedeniyle yurda giriş yasağı bulunan yabancı uyruklu G.M. isimli şahıs yakalandı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince şahsın sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerinin yapılacağı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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