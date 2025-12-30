Haberler

Yabancı uyruklu şahıslara operasyon: 9'u DEAŞ'lı 62 kişi sınır dışı edildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı 9 kişi dahil toplamda 62 yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edildi. Emniyet müdürlüğü, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yapılan kontrol ve sorgulamalarda 289 yabancı uyruklu şahsı inceledi.

Afyonkarahisar'da yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 9'u DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı 62 kişi sınır dışı edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet müdürlüğü görevlilerimizce yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il merkezi ve ilçelerde yabancı uyruklu şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Operasyonda 289 yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Geçmiş dönemde DEAŞ silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu 9 şahıs ülkemizde bulunması sakıncalı görüldüğünden Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kapsamında sınır dışı edilmiştir. Ülkemize illegal yollardan giren vize, ikamet ihlalinde bulunan ve haklarında tahdit kodları koyularak dosyaları kapatılan yabancı uyruklu 53 şahıs da düzensiz göçmen kapsamında yakalanarak sınır dışı edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

