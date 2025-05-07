Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 3 Yabancı Yakalandı
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu iddia edilen Irak ve Suriye uyruklu 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde 1'i Irak, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şahsın DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Ekipler ardından şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa