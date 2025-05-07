Afyonkarahisar'da DEAŞ Bağlantılı 3 Yabancı Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde 1'i Irak, 2'si Suriye uyruklu olmak üzere 3 şahsın DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı olduğu tespit edildi. Ekipler ardından şahısları gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR