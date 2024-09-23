Afyonkarahisar'da Çöp Kamyonu Ev Duvarını Yıktı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan çöp kamyonu bir evin istinat duvarını yıkarak bahçeye devrildi. Sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan çöp kamyonu bir evin istinat duvarını yıkıp ardından bahçeye devrildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.M., yönetimindeki 03 KU 979 plakalı çöp kamyonu çöp topladıktan sonra geri manevra yaparak sokaktan çıkmak istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon V.P., isimli şahsın evinin istinat duvarına çarpıp ardından bahçeye devrildi. Kazada kamyon sürücüsü M.M., yaralandı. Yaralı sürücü kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR