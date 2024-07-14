Afyonkarahisar'da Çocuk Oyun Alanında Yılan Paniği

Afyonkarahisar'da bir sitenin bahçesindeki çocuk oyun alanında görülen yılan büyük paniğe neden oldu.

Olay, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki sitede bulunan oyun alanında yılan olduğunu fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler özel aparatlar yardımıyla yılanı yakaladı. Yılan ardından ekipler tarafından güvenli bir alanda doğaya salındı. - AFYONKARAHİSAR