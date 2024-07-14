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Afyonkarahisar'da Çocuk Oyun Alanında Yılan Paniği

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Afyonkarahisar'da bir sitenin bahçesindeki çocuk oyun alanında görülen yılan büyük paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yılanı yakalayarak güvenli bir alanda doğaya saldı.

Afyonkarahisar'da bir sitenin bahçesindeki çocuk oyun alanında görülen yılan büyük paniğe neden oldu.

Olay, kent merkezi Selçuklu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki sitede bulunan oyun alanında yılan olduğunu fark eden site sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler özel aparatlar yardımıyla yılanı yakaladı. Yılan ardından ekipler tarafından güvenli bir alanda doğaya salındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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