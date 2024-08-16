Afyonkarahisar'da Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı Suçundan Aranan Karı Koca Yakalandı

Afyonkarahisar'da çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hapis cezasıyla aranan karı koca çifti jandarma ekipleri yakaladı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde Y.Ö. (57) ile karısı Y.Ö.'nün (49) 'on iki yaşını tamamlamış çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şüphelilerin peşine düşen ekipler şahısları Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR