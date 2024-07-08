Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemede B.E., isimli şahsın çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından ekipler şahsı yaptıkları takip sonrası Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR