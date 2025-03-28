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Afyonkarahisar'da Çocuğa İstismar Eden Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Çocuğa İstismar Eden Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da çocuğa istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs, Jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çocuğa istismar suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede icra edilen hakkında çocuğun basit cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs Sandıklı'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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