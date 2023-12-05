Afyonkarahisar'da cinsel saldırı suçundan aranan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da cinsel saldırı suçundan 32 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı. R.K. isimli şahıs, Sümer mahallesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da cinsel saldırı suçundan 32 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, cinsel saldırı suçundan 32 yıl 1 ay 22 gün hapis cezası ve 610 TL adli para cezası ile aranan R.K., isimli şahıs Sümer mahallesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR