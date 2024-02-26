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Afyonkarahisar'da çıkan yangında 29 hayvan telef oldu

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Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde çıkan yangında 29 hayvan telef oldu. Köy Muhtarı Mevlüt Koç, facianın sorumlusunun İl Özel İdaresi olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde 29 hayvanın telef olduğu yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı. Köy Muhtarı Mevlüt Koç, "Facianın sorumlusu, eski binaların yenilenmesini, imar izni vermeyerek engelleyen İl Özel İdaresidir" dedi.

Olay, Hocalar ilçesine bağlı Uluköy'de sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.'ye ait ağıldan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Yangın yaklaşık 3 saatlik müdahale sonrası söndürüldü. Yangında ağılda bulunan 29 küçükbaş hayvan telef olurken 1 motosiklet, 2 kesim motoru ile ev içerisinde bulunan eşyaların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

"İmarla ilgili Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine başvurduk ama sonuç alamadık"

Günün ağarması ile birlikte felaketin boyutu da gün yüzüne çıkarken, Köy Muhtarı Mevlüt Koç, köyün eski yapılardan oluştuğunu ve en küçük yangında büyük facialar yaşandığını dile getirdi. Yangının faciaya dönmesinin sorumlusunun, imar izni vermeyerek eski binaların yenilenmesini engelleyen İl Özel İdaresi olduğunu söyleyen Koç, "Köyümüz hayvancılık yapıyor ve mecburiyetten böyle eski yapılar da kalıyorlar. Köyümüzü imara açtıramadık, tek temennimiz imarın çıkması. Bununla ilgili Afyonkarahisar Valiliği İl Özel İdaresine başvurduk ama sonuç alamadık. Çok şükür can kaybı yok" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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