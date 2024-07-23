Afyonkarahisar'da çıkan yangın helikopter destekli müdahale ile söndürüldü

Afyonkarahisar'da ot ve çalıların bulunduğu dağlık alanda çıkan yangın, helikopter destekli müdahale ile ormana sıçramadan söndürüldü. Yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, öğle saatlerinde Şuhut ilçesine bağlı Koçyatağı köyündeki dağlık alanda çıktı. Yangında ot ve çalıların tutuşması ile alevler bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin ormanlık alana sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarf ederken, yangına helikopterle havadan da müdahale edildi. Alevler yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yangında 30 hektarlık alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - AFYONKARAHİSAR