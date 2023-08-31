Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Çayırbağ beldesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle Ş.B. ile akrabaları arasında çıkan tartışma araya girenler sayesinde sona erdi.

Bir süre sonra A.B. (30), evine gittiği Ş.B. ile burada da tartışmaya başladı.

Bunun üzerine Ş.B, evindeki av tüfeğiyle A.B'nin üzerine ve havaya ateş açtı.

Yaralanan A.B. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli Ş.B. jandarmaya teslim edildi.