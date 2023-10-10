Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Olayda 5 kişi yaralanırken, şüphelilerden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 8 Ekim'de Yeni Mahalle Piyale Halil Caddesi'nde H.D, E.D. ve A.Ç. aralarında husumet bulunan M.C. ile eniştesi A.E.B'yle tartışmaya başladı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine H.D, E.D, A.Ç, M.C, A.E.B. ile sonradan kavgaya dahil olan H.K, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan H.D'nin müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheliden M.C, adliyeye sevk edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde H.D'yi kendisinin bıçakla yaraladığını beyan eden M.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.