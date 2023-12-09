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Afyonkarahisar'da çıkan ev yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir şahsa ait evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayın ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çiçektepe İtfaiye Olay İtfaiye 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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