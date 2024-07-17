Afyonkarahisar'da çiftlikte kenevir ele geçirildi

Afyonkarahisar'da çiftliğe baskın düzenleyen jandarma ekipleri 41 kök kenevir ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Kızıldağ köyünde A.O.A. isimli şahsa ait çiftlik evinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisini alan Afyonkarahisar İI Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ardından çiftlik evine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 41 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olay sonrası şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR