Tarlasını süren çiftçinin pulluğuna av tüfeği takıldı

Afyonkarahisar'da bir çiftçi tarafından arazisini sürerken bulunan av tüfeğine polis tarafından el konuldu.

Olay, merkeze bağlı Karaaslan köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede arazisini süren bir çiftçi pulluğa takılan av tüfeğini görünce durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler incelemek üzere bulunan av tüfeğini el koydu.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR