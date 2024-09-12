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Cezaevi Firarisi, Polisin Dur İhtarına Uymayarak Kaçmaya Çalıştı

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Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi bir kişi, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Takip sonrasında bir kazaya karışan şahıs, araç içinde 3.4 gram uyuşturucu madde ile yakalandı. Olay sonrası 4 bin 518 TL trafik cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da cezaevi firarisi şahıs otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yaptığı kaza sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Motosikletli Polis Timleri Otogar mevkisinde durumundan şüphelenerek durdurulmak istenilen 03 plakalı araç dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Araç il merkezi içerisinde uzun bir müddet dur ikazlarına uymayarak kaçmaya devam etti, sonrasında Şehit Kazım Tuna Caddesi üzerinde başka bir araca arkadan vurarak durdu. Kaza sonucu kimse yaralanmazken araç içerisinde bulunan K.D polis ekipleri tarafından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramada 3.4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın cezaevi firarisi olduğu belirlenirken, sürücüye trafik yönünden 4 bin 518 TL para cezası kesildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Cezaevi trafik Polis Kaza Suç

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