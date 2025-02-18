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Afyonkarahisar'da Cezaevi Aracının Devrilmesi Sonucu 14 Yaralı

Afyonkarahisar'da Cezaevi Aracının Devrilmesi Sonucu 14 Yaralı
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Afyonkarahisar'da mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerine devam ediyor.

Afyonkarahisar'da mahkumları taşıyan cezaevi aracının devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 KS 703 plakalı cezaevi ring aracı, Bolvadin-Çobanlar kara yolunda şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre araçtaki 8'i hükümlü 14 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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