Afyonkarahisar'da Cezaevi Aracı Devrildi: Yaralılar Belirlendi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak devrilen cezaevi aracındaki yaralanan jandarma ve mahkumların isimleri belli oldu.

Kaza, Bolvadin ilçesi Hamidiye köyü yakınlarında meydana geldi. A.E. idaresindeki 03 KS 703 plakalı ring diye adlandırılan cezaevi aracı, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte H.H.K., Ö.C., Y.Ç., M.K., H.P., M.Ç., C.A., A.C. isimli jandarma personeli ile U.B., M.F., E.M., F.P. ve O.Ç. isimli mahkumlar yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR