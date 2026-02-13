Çamura saplanan sürücünün imdadına polisler yetişti

Afyonkarahisar'da otomobiliyle girdiği yolda çamura saplanarak ilerleyemeyen sürücünün yardımına polis ekipleri yetişti. Polislerin yaklaşık 15 dakika süren mücadelesi sonrası otomobile kurtardıkları anlar KGYS kameralarına yansıdı.

Olay, kent merkezi Hıdırlık Tepesi diye adlandırılan bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tepeye çıkmak için girdiği yolda çamura saplanan bir sürücü polis arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri de yoğun çamur yüzünden araçları ile ilerleyemeyince sürücünün olduğu yere yaklaşık 15 dakika yürüyerek ulaştı.

Otomobil, 2 polisin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasının ardından saplandığı çamurdan çıkarıldı.

Kurtarma görevini yerine getiren polis memurlarından habersiz olup bitenli KGYS'den izleyen İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ise telsiz anonsu ile polis memurlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR